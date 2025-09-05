Açık 22.9ºC Ankara
AA 05.09.2025 21:34

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, hükümeti "savunma sanayini desteklememekle" suçladı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin son altı yılda 20 milyar euronun üzerinde silahlanmaya harcama yaptığını ancak ulusal savunma sanayisine hiçbir katkı sağlamadığını söyledi.

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, hükümeti "savunma sanayini desteklememekle" suçladı

Çipras, bu yıl 5’incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma, dış politika ve ekonomi alanındaki politikalarını eleştirdi.

Ulusal savunma sanayisinin yeniden yapılandırılmasının gelecek beş yılın önceliği olması gerektiğini savunan Çipras, hükümetin son altı yılda 20 milyar euronun üzerinde silahlanmaya harcama yaptığını ancak ulusal savunma sanayisine hiçbir katkı sağlamadığını söyledi.

Çipras, Yunanistan’ın Avrupa ile Asya ve Afrika arasında enerji ve ticaret merkezi olarak konumlanması ve Hindistan, Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin de öncelik olması gerektiğini ifade etti.

Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Çipras, “Maalesef bugün bundan uzağız.” dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Çipras, sosyal adaletsizlik ve yolsuzluğun ülkenin kurumsal yapısını çürüttüğünü belirtti.

Çipras, hükümetin politikalarının ülkeyi çıkmaza götürdüğünü savundu.

Mevcut ekonomik modelin orta sınıfı ve dar gelirli kesimleri daha da zayıflattığını söyleyen eski başbakan, “Rotayı değiştirmezsek kayalıklara sürükleniyoruz." diye konuştu.

Yunanistan
