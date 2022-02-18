3 milyon dolar maaş, 12 milyon dolar ikramiye, 82 milyon dolar hisse senedi, 2 milyon dolar da diğer primler olmak üzere Apple şirketinin tepe yöneticisi Tim Cook 2021 yılında şirketten yaklaşık 99 milyon dolar ikramiye aldı.

Eleştirilerin hedefi oldu

Şirket hissedarlarının danışma grubu, hissedarlara mektup yazdı. İkramiye paketine ilişkin endişelerini dile getirdi.

İkramiyenin performans kriterlerinden yoksun olduğu ifade edildi. Paketin reddedilmesi çağrısı yapıldı.

Tim Cook'un maaşının, ortalama bir şirket çalışanının maaşından bin kat fazla olması da tepki çekti.

10 yıldır Apple'ı yönetiyor

10 yıldır Apple'ın yöneticisi olan Cook'un alacağı ikramiye paketine ilişkin oylama, Mart ayındaki yıllık toplantıda yapılacak.

Ancak hissedarların oyları sadece tavsiye niteliği taşıyor. İkramiye paketlerine Apple'ın yönetim kurulu karar veriyor.



Toplam serveti bir buçuk milyar dolardan fazla olan Tim Cook, bir önceki yıl yaklaşık 15 milyon dolar ikramiye almıştı.

61 yaşındaki Cook, Apple şirketini piyasa değeri 3 trilyon dolar barajını aşan ilk marka haline getirdi.