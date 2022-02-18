UAEA nükleer emniyet ve güvenlik uzmanlarından oluşan teknik heyetin, hükümet ve işletmeci firma temsilcileriyle temas ve santral ziyaretini kapsayan hafta boyu turu sona erdi.

Ülke içi temaslarının akabinde düzenledikleri çevrim içi basın toplantısında UAEA Genel Direktör Yardımcısı Lydie Evrard, "tarafsız ve bilimsel tahkikleri sürdüreceklerini" söyledi.

Üstlendikleri görevin sorumluluğuna değinen Evrard, "Bu adım, teknik heyetin, UAEA güvenlik standartlarına bağlılıklarını ölçmeyi amaçlayan görevlerinde büyük bir adım" ifadesini kullandı.

Gezinin, "atık suya yönelik Japonya'nın plan ve faaliyetlerinin, teknik heyet nezdinde anlaşılması fırsatı sunduğunu" belirten Evrard, UAEA'nın denetlemeleri 2022 ve 2023'te sürdüreceğini söyledi.

UAEA'dan yapılan açıklamada, nükleer santralin depolama tesisinde biriken işlenmiş atık sudan alınan numunenin "radyoaktivite derecesi"nin Avusturya ve Monaco'daki laboratuvarlarda tahlil edileceği de bildirildi.

Viyana merkezli UAEA'nın mart ayı sonlarına doğru, söz konusu planın mevzuata dair yönlerini ele almak üzere Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu ile temasa geçeceği de bildirildi.

Nisan 2021 planı

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, 2011'deki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salınması planını açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, kararı, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.