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Dünya
İHA 11.04.2025 06:49

Apple, vergilerden kaçmak için Hindistan'dan ABD'ye yaklaşık 1,5 milyon adet iPhone getirdi

Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'dan ABD'ye yaklaşık 1,5 milyon adet iPhone getirdi.

Apple, vergilerden kaçmak için Hindistan'dan ABD'ye yaklaşık 1,5 milyon adet iPhone getirdi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'da üretimi artırarak, ABD'ye 1 milyondan fazla iPhone getirdi.

Apple, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı'nda gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürmek için yerel yetkililerle görüşmesinin ardından geçtiğimiz ay her biri 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağı ile ABD'ye iPhone sevk etti.

Apple'ın bu hamle ile ABD pazarında stok oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Apple'ın iPhone ve şarj kablosunun toplam ağırlığının 350 gram olduğu ve 600 tonluk sevkiyat ile yaklaşık 1,5 milyon iPhone'u ABD'ye getirdiği tahmin ediliyor.

Üretiminin büyük kısmını Çin'de yapan Apple, yeni vergiler nedeniyle iPhone fiyatlarında sert artışlar olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Apple, üretimini Çin dışına kaydırmak amacıyla daha önce Hindistan'da Foxconn ve Tata ile anlaşmış ve üç fabrikada üretime başlamıştı.

Foxconn'un Chennai fabrikası, geçen yıl 20 milyon iPhone üretmişti.

Apple, dünya çapında yılda 220 milyondan fazla iPhone satıyor. ABD'ye yapılan iPhone ithalatının yüzde 20'si ise Hindistan'dan geliyor.

Başkan Trump'ın Çin'den ithalata getirdiği vergi oranını yüzde 54'ten yüzde 125'e çıkarması ile ABD'de bin 599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max'ın fiyatının 2 bin 300 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Trump, Çin hariç diğer ülkelere yönelik yeni vergileri askıya almıştı

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da tüm ülkelere yüzde 10'luk temel gümrük vergisi ve bazı ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı vergi oranları uygulamaya koymuştu.

Dün Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 54'ten yüzde 125'e çıkaran Trump, 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirtmiş ve gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. 

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