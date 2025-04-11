İngiliz vatandaşının dövmesi, ABD'de yanlışlıkla çete bağlantısı olarak kayda geçti

İngiliz vatandaşı Pete Belton, ABD'deki bir resmi belgede kolundaki dövmenin, uluslararası suç örgütü Tren de Aragua (TdA) üyelerini tanımlamak için kullanıldığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Belton, "Ben sadece Derbyshire’dan sıradan bir orta yaşlı adamım" dedi.

Belton’un dövmesi, kızı doğduğunda saati ve tarihi gösteren bir saat figüründen oluşuyor. Ancak bu dövme, TdA üyelerini belirlemek amacıyla hazırlanan dokuz dövmeden biri olarak ABD'li yetkililerin resmi belgelerine girdi.

Aile tatili Guantanamo’ya dönüşebilir endişesi

Belton, ailesiyle birlikte ağustos ayında Miami’ye gitmeyi planladığını ancak yaşananların ardından bu seyahatin “Guantanamo’ya altı aylık her şey dahil bir tatile dönüşmesinden” endişe duyduğunu söyledi.

ABD daha önce, TdA üyesi olduğu iddiasıyla yüzlerce kişiyi sınır dışı etti. Bazı hukukçular ise bu kişilerin yalnızca dövmelerine bakılarak yanlış şekilde teşhis edildiğini savunuyor.

Dövme aslında bir İngiliz dövme sanatçısının eseri

BBC Verify ekibi tarafından yapılan tersine görsel arama, Belton’un dövmesinin aslında 2016 yılında Nottingham merkezli bir dövme sanatçısı tarafından sosyal medyada paylaşıldığını ortaya çıkardı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgesindeki görsel, bu paylaşımın daha düşük kaliteli bir versiyonu.

Aynı dövme, 2024 yılında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın TdA faaliyetlerine ilişkin hazırladığı bir raporda da yer aldı. BBC Verify, görüntülerin kaynağını öğrenmek için hem DHS’ye hem de Teksas yetkililerine başvurdu ancak yanıt alamadı.

DHS ise gönderdiği bir e-postada, güvenlik birimlerinin istihbaratına güvendiğini belirtti ve değerlendirmelerin “sadece dövmelere ve sosyal medya paylaşımlarına dayanmadığını” ifade etti.

Yalnızca dövme yeterli değil

Belton’un endişelerinin temelinde, sınır güvenlik görevlilerinin dövmesini görüp kendisini çete üyesi sanmaları riski yatıyor. Bu nedenle dövmesinin kendisine ait olduğunu kanıtlayan birçok görüntü paylaştı ve söz konusu suç örgütüyle herhangi bir bağının olmadığını yineledi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’na (ICE) göre, kimse sadece dövmesi nedeniyle sınır dışı edilmiyor. Ancak mahkeme belgelerine göre yetkililer, "Yabancı Düşman Doğrulama Rehberi" adlı bir puanlama sistemi kullanıyor. Bu sistemde, TdA ile bağlantılı olduğu düşünülen dövmeler, sekiz puanlık tutuklama veya sınır dışı edilme kriterinin yarısını oluşturabiliyor.

Uzmanlardan uyarı: Dövme tek başına delil olamaz

TdA hakkında kitap yazan Venezuelalı gazeteci Ronna Rísquez ise dövmelerin çete üyeliğini kanıtlamaya yetmeyeceğini söylüyor: "TdA’yı temsil eden tek tip dövmeler yok. Bir kişinin TdA üyesi olup olmadığını belirlemek için adli soruşturma gerekir."

Geçmişte, Real Madrid logosundan esinlenilmiş bir taç dövmesi ya da "anne" ve "baba" yazılı benzer bir dövme gibi örnekler nedeniyle bazı kişilerin sınır dışı edildiği de ABD basınına yansımıştı.

"Umarım Venezuelalı çete üyesi olmadığımı anlarlar"

Belton ve ailesi, planladıkları ABD seyahatini iptal etmeyi düşünse de şimdilik gelişmeleri takip etmeyi tercih ediyor. Belton, “Umarım artık Venezuelalı bir gangster olmadığımı anlarlar ama son zamanlarda haberlerde daha garip şeyler gördüm. Bekleyip göreceğiz” dedi.