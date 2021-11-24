Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde casus yazılımı üreten teknoloji firmaları İsrailli NSO Group ve Candiru'yu kara listeye almıştı.

NSO Group daha önce Pegasus Casus Yazılımı ile gündeme gelmiş yazılım programıyla devlet başkanları ve gazeteciler dahil on binlerce kişinin takip edildiği ortaya çıkmıştı.

Apple’da harekete geçti

Apple, İsrail Merkezli NSO Group'a Pegasus üzerinden dava açtı. Kullanıcılarının NSO Group tarafından gözetlendiğini ve hedef alındığını söyledi.

Davada herhangi bir Apple yazılım, hizmet veya aracının NSO Group tarafından kullanılmamasını istedi.

Casus yazılımlar çeşitli amaçlarla kullanılıyor

Kullanıcıların telefonlarını gözetleme aracına dönüştürüyor. İzinsiz mikrofon ve kamera açıyor, görüntüleri ve konuşmaları kaydediyor.

Casus yazılım İsrail Savunma Bakanlığı'nın onayı ile sadece devlet istihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor.