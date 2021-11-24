Alman gazeteci Sebastian Leber, Bosna Hersek-Hırvatistan sınırında göçmenlerle ilgili araştırma yapıyordu.

Hırvatistan polisi, Leber ile birlikte 6 göçmeni gözaltına aldı. Hırvat yetkililer Alman gazeteciyi, göçmenlerin sınır geçişine kaçak yollarla yardım etmekle suçladı.

Gazeteci para cezasına çarptırıldı

Alman gazeteciye yöneltilen suçlardan biri de yasa dışı yollarla insan kaçırmak oldu. Leber, çıkarıldığı mahkemece Hırvatistan sınırına geçmesi gerekçe gösterilerek para cezası aldı.

Olayların ardından açıklama yapan gazeteci, Hırvatistan’ın sistematik bir şekilde uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Olay Alman medyasında

Göçmenlerin işkencelere maruz bırakıldığını bunlara bizzat tanıklık ettiğini ifade etti.

Yaşananlar Alman medyasına da yansıdı.“Avrupa Sınırları İçinde Basın Özgürlüğünün Kısıtlanması” manşetleri atıldı.

Hırvatistan sınırına gelen göçmenlerin sığınma başvuruları dahi alınmadan geri çevrildiği biliniyor. Hırvat yetkililer göçmenlerin üzerindeki eşyalara el koyarak onları zorla Bosna sınırına gönderiyor.