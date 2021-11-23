ABD'de 2018 yılında Florida'nın Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde 17 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı olayda, kurbanların aileleri ile saldırıdan kurtulan yaklaşık 40 kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada uzlaşı sağlandı.

Kasım 2018'de açılan davada, FBI, silahlı saldırıyla ilgili aylar öncesinden kendisine ulaşan ipuçlarını ciddiye alıp saldırganı gerekli şekilde araştırmamakla suçlanıyordu.

Adalet Bakanlığı saldırıdan etkilenen ailelere 127,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın detayları kesinleşmesinden sonra kamuoyuna açıklanacak.

Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.