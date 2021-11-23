Hollanda’da yatak kapasiteleri dolmaya başladı, birçok hastanede COVID-19 gerekçesiyle önemli ameliyatlar ertelendi.

Ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesi doldu. 49'unda da salgın sebebiyle planlanan ameliyatlar ve tedaviler yapılamadı.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu, ülkedeki 12 hastanenin yoğun bakımlarının dolduğunu açıkladı. Uzun süren tedavilerin kısaltılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hastalar Almanya'ya gönderiliyor

İki COVID-19 hastasının yatak kapasitesinin dolmak üzere olması ve başka hastalara yer açmak amacıyla Almanya'daki hastanelere sevk edildi.

Hollanda Ulusal Hasta Dağılımı Koordinasyon Merkezi yetkilisi Monique Jacobs, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada, Almanya'da da yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını fakat Hollanda için ayrılan 20 yatak daha olduğunu söyledi.

Hollanda geçen yıl da hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı COVID-19 hastalarını Almanya'ya nakletmişti.

Hükümet mesafe kuralını zorunlu hale getirdi

Hollanda'da ekim ayından bu yana yükselişe geçen COVID-19 vaka sayıları, son bir haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 23 bin 39 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Yarından itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı tüm ülkede zorunlu hale getirildi.

Mesafe kuralına uymayanlara, 95 avro para cezası uygulanacak.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından, 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.