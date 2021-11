31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyuran Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

New detentions of Crimean Tatar activists in #Crimea . 31 persons detained, incl. women&journalists. They greeted lawyer Edem Semedlyaev, whose term of detention had expired. #Russia must immediately stop arbitrary detentions&arrests and release all illegally detained ???????? citizens. pic.twitter.com/6N2tdhJ8H9

Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ceppar, "Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalı" dedi.





Daha önce de 30 aktivist gözaltına alınmıştı

Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamalarında Kırım Tatarlarının yarımadada sistematik zulme uğradığını sıklıkla belirtiyor.

Ceppar daha önceki paylaşımlarında 2'si gazeteci 30 aktivistin gözaltına alındığını duyurmuştu.

4 Crimean Tatars, participants of Bakhchisaray "Hizb ut-Tahrir case", were sentenced by????????court in Rostov-on-Don to 12-17 years of imprisonment in a maximum security penal colony. Today 30 activists, incl 2 journalists, who protested that decision have been detained in #Crimea.1/3 pic.twitter.com/UlRnQ3khJg