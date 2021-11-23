Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Sırbistan’da roket fabrikasında patlama: 2 ölü, 16 yaralı
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da roket ve askeri mühimmat üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da roket ve mühimmat üreten bir fabrikada art arda patlamalar meydana geldi.
Fabrikadan çıkan duman şehrin büyük bir kısmını kapladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı
2 işçinin hayatını kaybettiği olayda 16 işçi ise yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Meydana gelebilecek olası patlama riski nedeniyle, fabrika çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Fabrikadaki 260 metrekarelik depoda, içinde 30'ar kilogram patlayıcı bulunan 500 roketin bulunduğu ifade edildi.
Etiketler: Sırbistan
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