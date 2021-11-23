Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da roket ve mühimmat üreten bir fabrikada art arda patlamalar meydana geldi.

Fabrikadan çıkan duman şehrin büyük bir kısmını kapladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

2 işçinin hayatını kaybettiği olayda 16 işçi ise yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Meydana gelebilecek olası patlama riski nedeniyle, fabrika çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Fabrikadaki 260 metrekarelik depoda, içinde 30'ar kilogram patlayıcı bulunan 500 roketin bulunduğu ifade edildi.