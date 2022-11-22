Associated Press, dünya çapındaki binlerce abonesine son dakika olarak "Rus füzeleri NATO üyesi Polonya'ya düştü, 2 kişiyi öldürdü" ibaresini geçti.

Ulusal güvenlik muhabiri James LaPorta, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinden bilgi aldığını söyledi. Haber kısa sürede yayıldı.

Ukrayna Rusya’yı suçladı; Rusya suçlamaları reddetti. Polonya, Rus yapımı füzeyi kimin fırlattığı konusunda peşin hüküm vermedi.

Endonezya’da G20 zirvesi devam ederken; G7 ile NATO acil zirvesi düzenlendi. NATO’nun 5’inci maddesinin yürürlüğe konulması bile gündeme geldi.

3'üncü Dünya Savaşı başlıkları atılırken, ABD Başkanı Biden’ın açıklaması tansiyonu düşürdü.

Biden "Füzenin izlediği yol nedeniyle Rusya’dan fırlatılması olası değil." dedi.

Fatura muhabire kesildi

Bir gün sonra haber ajansı, düzeltme notu yayımladı. Haber kaynağındaki yanlışlığı itiraf eden ajans, füzelerin Rus yapımı olduğunu ve büyük olasılıkla bir Rus saldırısına karşı savunma olarak Ukrayna tarafından ateşlendiğini duyurdu.

Fatura, haberi yapan Amerikalı muhabire kesildi. AP, James LaPorta'yı kovdu.

Washington Post, muhabirin, nöbetçi editörü, haberin üst düzey yöneticiler tarafından onaylandığı izlenimi vererek yanılttığını yazdı.