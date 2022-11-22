Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta otobüs devrildi: 11 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: MAP Arşiv]
Fas'ın doğusundaki Taza kenti yakınlarında yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.
Fas resmi ajansı MAP'ın Taza bölgesindeki yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Taza kentinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Jandarma güçleri ile sivil koruma ekipleri olay yerine intikal etti, yaralılar çevre hastanelere nakledildi.
Ayrıca kazanın ardından jandarma güçleri, başsavcılığın gözetiminde kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Fas Trafik Kazası
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