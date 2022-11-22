Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye çıktı
[Fotograf: Reuters]
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 252'ye ulaştı.
Endonezyalı yetkililer, depreme dair açıklama yaptı.
Buna göre, şu ana kadar 252 kişi hayatını kaybetti; 31 kişi ise hala kayıp.
Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Yetkililer, 13 bin kişinin tahliye edildiğini ve depremde en az 2 bin 200 evin zarar gördüğünü duyurdu.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Sıradaki Haber
ABD ve Çin savunma bakanları Kamboçya'da görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz