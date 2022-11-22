Endonezyalı yetkililer, depreme dair açıklama yaptı.

Buna göre, şu ana kadar 252 kişi hayatını kaybetti; 31 kişi ise hala kayıp.

Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, 13 bin kişinin tahliye edildiğini ve depremde en az 2 bin 200 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.