Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet füze düştü.

İki kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklamalar art arda geldi. Füzenin nereden fırlatıldığı tartışma konusu oldu. Ülkeler ve liderlerden farklı açıklamalar geldi.

"Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumu artırıldı"

Przewodow'a kaynağı bilinmeyen bir yerden füze düştü.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Başbakan Mateusz Morawiecki tarafından acil olarak toplantıya çağrılan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıya, ilgili üst düzey tüm yetkililerin katıldığını ifade eden Müller, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" dedi.

"Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıtımız yok"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Milli Güvenlik Kurulunu 12.00'de toplama kararı aldı.

Duda, "Füzeyi kimin ateşlediğine ilişkin kesin delil yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor." açıklamasını yaptı.

NATO'nun 4. maddesinin harekete geçirilmesi gündemde

Polonya Başbakanı Morawiecki, NATO'nun 4'üncü maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Polonya askeri birliklerinin savaşa hazır olma durumunun artırılacağı açıklandı.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Zelenskiy: Ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus füzelerinin Polonya topraklarına isabet ettiğini iddia ederek, "NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır" dedi.

Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenskiy, Ukrayna olarak Polonya'nın yanında olduklarının altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz."

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu iddia ederek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

Rusya: Hiçbir saldırı yapılmadı, olay kasıtlı provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin Rusya'ya ait olmadığının altı çizildi:

"Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır."

NATO acil toplanıyor

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

NATO'nun durumu gözlemlediğini belirten, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tüm gerçeklerin tespit edilmesinin önemli olduğu mesajını paylaştı.

Cumhurbaikanı Erdoğan: Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya-Ukrayna sınırında bir olay geldi. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu, görüşü nedir?" sorusuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben, Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah yine (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile yaptığımız görüşmede, bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın 'Bizimle alakası yok' ve Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu, bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir, onun için inceleme araştırma şart."

Biden: Füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, "şu anda net bir şey söyleyemem ancak elimizdeki ilk bilgiler Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösteriyor."

ABD Savunma Bakanlığı, Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberlerin oldukça kaygı verici olduğunu belirterek, atılacak adımları belirlemek için tam olarak ne olduğunu araştırdıklarını söyledi.

ABD'li üst düzey yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan "Ukrayna füzesi" olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Estonya acil toplanıyor

Polonya ile yakın temas halinde olduklarını belirten Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Bu endişe verici olayı tartışmak için bugün kabine üyeleriyle acil toplantı yapacağım. Polonya, Estonya'nın tam dayanışma ve desteğine sahip." açıklamasını yaptı.

Polonya'ya destek mesajları

Avrupa Birliği, İngiltere, Letonya, Estonya ve Fransa'dan Polonya'ya destek açıklamaları yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye, Fransa'nın Polonya'yla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

"Avrupa Przewodow'dur"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Patlama ve can kaybı raporlarının ardından bu gece Polonya'daki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Avrupa Przewodow'dur." değerlendirmesini yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaştı.

NATO 4. maddesi nedir?

NATO üyesi ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.” ifadesine yer veriliyor.