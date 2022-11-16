Birleşik Krallık merkezli Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun sözcüsü Koning, dünya gündemine oturan protesto gösterileri hakkında konuştu.

24 yaşındaki Koning, İngiltere'de, iklim aktivistlerinin Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmasının ardından insanların iklim krizi hakkında konuştuğunu belirtti.

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'da 33 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Koning, "İnsanlar korunan bir sanat eserine, Pakistan'da 33 milyon kişinin evlerini kaybetmesinden daha çok öfkelendi. 33 milyonu hayal etmek zor. Ben 5 milyon nüfuslu İskoçya'da yaşıyorum. Pakistan'da sel nedeniyle yerinden edilen insan sayısı 6 katı." dedi.

[Pakistan'daki sel | Fotoğraf: AA]

Koning, insanlar arasında iklim değişikliğinin konuşulması için şiddet içermeyecek şekilde farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayarak, insanların ancak bu şekilde iklim krizinden bahsettiğini kaydetti.

Koning, daha önce yürüyüş, dilekçe gibi birçok yolun denendiğini söyleyerek, "Harekete geçmemiz ve toplu sivil direniş yapmamız gerektiğini biliyorduk." dedi.

Sözcüsü olduğu Just Stop Oil grubunun hedefinin petrol endüstrisi olduğuna işaret eden Koning, yapılan eylemlerde petrol hatları ve petrol tankerlerinin engellendiğini belirtti.

Koning, iklim değişikliğine dikkati çekmek için, Formula-1, futbol müsabakaları, sanat galerileri, otoyollar ve parlamento güzergahındaki yollar da dahil olmak üzere dikkat çekici lokasyonlarda protestoların yapıldığını aktardı.

[Just Stop Oil hareketi İngiltere İçişleri Bakanlığı'na ait binayı hedef almıştı | Fotoğraf: Reuters]

"Bizi her yerde görebilirsiniz." diyen genç aktivist, petrol altyapı tesisini hedef aldığını ve 40 saat boyunca 50 metre yükseklikteki petrol boru hattı üzerinde oturarak protesto gerçekleştirdiğini anlattı.

"Dönüşüm için bundan daha iyi bir zaman olamaz"

Koning, İngiltere'de, yenilenebilir enerjinin 9 kat daha ucuz olmasına rağmen ve 8 yılı kapsayacak şekilde petrol rezervi olmasına rağmen, hükümetin 100'ün üzerinde petrol ve gaz lisansı açtığını söyledi.

Çevreci aktivist, "Patates tarlalarının yarısını çoktan kaybettik bile. İlerleyen yıllarda, meyve, sebze tedarikimiz çökecek çünkü suyumuz tükeniyor. Bunlar 2022'de oluyor ve her geçen yıl daha kötüye gidiyor." şeklinde konuştu.

Bu yaz İngiltere'de son 500 yılın en sıcak yılının yaşandığını, başkent Londra'da termometrelerin 40 dereceyi gördüğünü ve Pakistan'da yaşanan sel felaketini hatırlatan Koning, "Dönüşüm için bundan daha iyi bir zaman olamaz." ifadesini kullandı.

Koning, tüm dünyanın dikkatini çeken protesto gösterilerinin yenilenebilir enerjiye dönüşümün gerçekleşmesi için yapıldığını aktardı.

Çevrecilerin eylemleri

Koning, öte yandan, son 10 yılda 700 iklim aktivistinin öldürüldüğünü, yakın zamanda, otoyollardaki trafik tabelalarına tırmanan arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi.

Çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası atmıştı.

Almanya'da Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi fırlatmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra’daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'ya giren iki çevreci aktivist, Kral 3. Charles’ın heykeline çikolatalı kek atmıştı.