Antalya'da Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şubeden 44 ekipteki 105 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "göçmen kaçakçılığı, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarında aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.