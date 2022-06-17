Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIF) kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile katıldığı ana oturumda konuştu.

Üyesi oldukları Avrasya Ekonomik Birliği'nin Asya ve Orta Doğu pazarında genişlemesi gerektiğine işaret eden Tokayev, “Dürüst olmak gerekirse faydası olmayan karşı yaptırımlar yerine Asya ve Orta Doğu pazarlarını geniş bir şekilde kapsayan aktif ve esnek bir ticaret politikası izlenmeli. Burada Kazakistan, tampon pazar olarak rol oynayabilir.” dedi.

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"Rusya ile aramızda abartılacak bir sorunumuz yok"

Tokayev, ülkesiyle alakalı çeşitli iddialarda bulunan Rus milletvekilleri ve gazetecilerle ilgili, “Bunu söylemek için ortam uygun olmayabilir ama bu kürsüyü kullanarak bazı Rus milletvekillerinin Kazakistan hakkındaki ifadelerinin kesinlikle yanlış olduğunu belirtmek isterim. (Kazakistan ile Rusya arasında) Abartılacak bir sorunumuz yok. Bölünmeler halklarımız arasında ve Rusya’nın kendisinde hasara yol açıyor. Bu iddialar benim için çok net değil. Bu kişiler, bazen garip bir şekilde Kazakistan yönetiminin kararlarını ve ülkemizde olan olayları yorumluyor.” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, Kazakistan’ın Donetsk ve Luhansk’a yönelik tutumunu değerlendirdi.

"Bir ulusun kendi kaderini tayin hakkı tüm dünyada fiilen gerçekleşirse o zaman şu anda BM üyesi olan 193 devlet yerine 600’den fazla ülkenin ortaya çıkması lazımdı. Tabii ki bu, bir kaos. Bu nedenle ne Tayvan’ı ne Kosova’yı ne Güney Osetya’yı ne de Abhazya’yı tanıyoruz ve bu tutumumuz yarı devlet toprakları olan Donetsk ve Luhansk için de geçerli olacak."