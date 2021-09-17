Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Fransız hükümetinin, Avustralya ile yapılan büyük denizaltı anlaşmasının iptal edilmesinin ardından, ülkeye ve Deniz Kuvvetleri Grubuna olan mali kaybın mümkün olduğunca sınırlandırılmasını sağlamaya çalışacaklarını açıkladı.

Macron hükümetinin Avustralya'dan tazminat isteyip istemeyeceği sorulduğunda Parly, "Tüm yolları inceliyoruz. Bazı haber kaynakları bu rakamın daha yüksek olduğunu öne sürse de, Fransa-Avustralya sözleşmesinin değerinin 40 milyar dolar olduğu bildirildi." dedi.

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.