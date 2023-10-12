Anket: İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tuttu.

Bu kişilerden yüzde 79'unun iktidar destekçisi olduğu aktarıldı.

Yahudilerin yüzde 94'ü de güvenlik zafiyetinin hükümetten kaynaklandığını ifade ederken, yüzde 92'si savaşın kendilerini kaygılandırdığını dile getirdi.

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 56'sı İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı savaşın ardından Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiği görüşünde.

Hükümetin savaştan sonra istifa etmesi fikrine katılanların yüzde 28'inin yine mevcut iktidarı destekleyenler olduğu aktarıldı.

Ayrıca, görüşlerine başvurulan Yahudilerin yüzde 52'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifa etmesi gerektiği fikrini paylaştı.