İngiltere ve Mısır liderleri, Refah Sınır Kapısı'ndaki güvenlik durumunu ele aldı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak'ın bu sabah Sisi'yle telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden Mısırlılar için taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Sunak'ın, terörizmin nerede olursa olsun karşı durulması gereken kötülük olduğunu belirterek çatışmanın daha fazla yayılmamasının önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sunak Mısır'ın gerilimi azaltma çabaları dahil bölgede oynadığı tarihi rolün önemine dikkati çekti. Başbakan Sunak, Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu kabul etti. Bu durumun yönetilmesi ve İngiliz vatandaşları dahil insani ve konsolosluk nedenleriyle güzergahın açık tutulması için İngiltere'nin desteğini teklif etti. Liderler durum geliştikçe temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar."