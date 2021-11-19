Brezilya Uzay Araştırma Ajansı (INPE) tarafından hazırlanan rapora göre, Amazon Yağmur Ormanlarında ormansızlaşma son bir yılda yüzde 22 artış gösterdi.

2006’dan bu yana, en büyük orman kaybı 13.235 kilometrekare ile 2020-2021 döneminde gerçekleşti.

Amazonlar, 3 milyon bitki türüne ve hayvanlara, 1 milyon da yerli halka ev sahipliği yapıyor. Ayrıca küresel ısınmanın hızını yavaşlatan hayati bir depo niteliğinde.

Brezilya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) iklim zirvesi sırasında 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme ve tersine çevirme sözü veren birkaç ülke arasındaydı.

Çevre Bakanı Joaquim Leite, verilerin bir "meydan okuma" olduğunu söyledi ve "bu suçlarla ilgili olarak daha güçlü olmalıyız" dedi. Verilerin "son birkaç aydaki durumu tam olarak yansıtmadığını" da sözlerine ekledi.

Tahribatın başlangıcı

Amazon ormanlarının yok edilmesinin başlangıcı, ormanda tarım ve madencilik faaliyetlerini destekleyen Başkan Jair Bolsonaro dönemine dayanıyor.

Bolsonaro, INPE ile geçmişte ormanların yok edilmesiyle alakalı tartışmalar yaşadı ve Brezilya’nın itibarını lekelemekle suçladı.

Kasım ayında Glasgow'daki iklim konferansında Brezilya, uygulamayı sona erdirmek ve tersine çevirmek için büyük bir anlaşma imzalayan birkaç ülke arasındaydı.

Anlaşma yaklaşık 14 milyar sterlin kamu ve özel fonu içeriyor. Bir kısmı, hasarlı arazileri restore etmek, orman yangınlarıyla mücadele etmek ve yerli toplulukları desteklemek için kullanılacaktı.

Dubai turunda olan Jair Bolsonaro, yatırımcılara Brezilya'ya orman tahribatı yaptığına dair saldırıların 'haksız' olduğunu söyledi.

'İnsanların gerçek Brezilya'yı bilmesini istiyoruz' dedi ve ormanların %90'ının hala korunduğunu da sözlerine ekledi.