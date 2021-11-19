Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçit korkuluklarına asılı 10 ceset bulundu. Tamamı erkek olan kurbanların kimliklerine dair bilgi bulunmuyor.

Aynı eyalette pazartesi günü de 3 ceset köprüye asılı olarak bulunmuştu.

Ülkenin en güçlü kartelleri karşı karşıya

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğini gösteriyor.