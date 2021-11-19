Dün 81,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 82,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük petrol tüketicisi ülkelerden, rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak ülkelerin bu olası adımının piyasa üzerinde etkisinin kısıtlı olacağı algısının güçlenmesiyle fiyatlar tekrar yükseliş eğilimine girdi.

Yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için eylül ayından bu yana stratejik petrol rezervlerinden faydalanan Çin'in, ABD'nin bu önerisine olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.

Japonya'nın ise kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu ülkelerin ABD'nin önderliğinde stratejik petrol rezervlerinden iç piyasalarına petrol satışı gerçekleştirmesi halinde, bunun fiyatlar üzerinde süre ve miktar olarak etkilerinin küçük bir aralıkta kalacağını kaydetti.

ABD'nin bu adımı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubuna karşı bir hamle olarak görülüyor.

OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 82,36 ile 83,75 dolar aralığının direnç, 80,97 ile 79,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.