Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: CNN Business
Amazon'dan küresel internet adımı: 3 binden fazla uydu fırlatılacak
[Fotoğraf: Getty Images]
Amazon, internet bağlantısını Dünya geneline ulaştırmak amacıyla uzaya 3 binden fazla uydu fırlatmayı planlıyor.
Amazon, söz konusu programı gerçekleştirmek üzere United Launch Alliance, Arianespace ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ile çalışacak.
83 kadar fırlatmayı kapsayan operasyonların 5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Programın mali detayları henüz açıklanmadı ancak Amazon'un başkan yardımcısı Dave Limp, CNBC'ye verdiği röportajda bunun "milyarlara" mal olacağını ifade etti.
Limp, şirketin hedefinin, önümüzdeki yıl içinde yörüngeye birkaç test uydusu fırlatmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Etiketler: Amazon İnternet Uzay Çalışmaları
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