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Dünya
AA 14.06.2023 23:11

Amazon, kargo görevlisi "ırkçı" dediği için müşterisinin akıllı ev ürünlerini kullanıma kapattı

Amazon, kargo görevlisi paketi teslim ederken akıllı kapı zilinden "ırkçı ifadeler" duyduğunu iddia ettikten sonra müşterisinin akıllı ev aletlerini kullanıma kapattığı iddialarını doğruladı.

Amazon, kargo görevlisi "ırkçı" dediği için müşterisinin akıllı ev ürünlerini kullanıma kapattı
[Fotograf: Reuters]

Daily Caller’ın haberine göre, Youtuber Louis Rossmann’ın 12 Haziran’da paylaştığı bir videoda, Amazon’un, takipçilerinden birinin akıllı ev ürünlerini kapattığı iddia edildi.

Bunun üzerine Daily Caller, Rossmann’ın iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek için Amazon ile iletişime geçti.

Amazon’a Rossmann’ın videosunda anlattığı gibi müşterinin Amazon'dan satın aldığı akıllı ev ürünlerinin kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmadığı ve çözümün ne olacağı soruldu.

"Müşterinin uygunsuz davranmadığını öğrendik"

Amazon Sözcüsü Simone Griffin, cevabında, müşterinin akıllı ev aletlerini kullanıma kapattıklarını doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Müşterilere harika bir deneyim sunmak ve aynı zamanda Amazon paketlerini teslim eden sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bu durumda, soruşturmamız sonucunda, müşterinin uygunsuz davranmadığını öğrendik ve endişelerini gidermek için doğrudan temasa geçerek benzer bir durumun tekrarlanmasını önlemenin yollarını arıyoruz.”

Olayda, kargo görevlisi Amazon’dan ürün sipariş eden kişiye paketi teslim etmek için zili çalmış, akıllı kapı zili ise “Yardımcı olabilir miyim?” cevabını vermişti ancak kulağında kulaklık olan görevli, akıllı zilin bunun devamında ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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