Sırbistan, Kosova'nın "polislerimizi kaçırdılar" iddiasının doğru olmadığını savundu

Sırbistan İçişleri Bakanı Sekreteri Zeljko Brkic, Sırbistan Polisi Terörle Mücadele Özel Birliklerince Kosova polisi olduğu belirtilen 3 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Gözaltına alınan Kosova polislerinin silahlı olduğunu, yanlarında harita ve yön bulma araçlarının bulunduğunu ifade eden Brkic, "Bu kişiler Sırbistan topraklarında gözaltına alındı. Araçlarıyla Tresava-Batnjik sınırına gelen grup, Orahovo-Gnjilica yönüne doğru yaya devam etti. Polis, şüphelileri Gnjilica köyünde gözaltına aldı. Burası Raska Belediyesine bağlı, yani Sırbistan topraklarının bir kilometre içerisinde" dedi.

Brkic, Sırbistan'ın hiçbir şekilde uluslararası anlaşmalara aykırı davranmadığını savunarak, gözaltılara ilişkin savcılıkla ortak hareket ettiklerini söyledi.

"Burada herhangi bir kaçırma olayı yok"

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan polisinin şüphelileri ülke sınırları içerisinde gözaltına aldığını yineleyerek, "Bütün kanıtlarımız, uydu kayıtlarımız var. Gerekirse uluslararası soruşturma da açılsın. Sırbistan polisi, Kosova ile idari sınırı bir milimetre bile aşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın, "Sırbistan, memurlarımızı kaçırdı" iddialarına ilişkin Petkovic, "Burada herhangi bir kaçırma olayı yok. Polisimiz, idari sınırı geçerek Sırbistan'da bulunan Raska Belediyesindeki ormanlık alanda belli ki terör eylemi yapmak için ilerleyen kişileri yakaladı" diye konuştu.

Petkovic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin her gün yeni krizler ürettiğini iddia ederek, Kurti'nin Kosovalı Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürgün etmek istediğini savundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ise Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTS) haber programına katılarak, son yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kosova polisi, dün bir Sırp'ı gözaltına almıştı

Bu arada, Sırbistan, Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alırken, Kosova da polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunuyor.

Öte yandan, Kosova polisi, dün, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.