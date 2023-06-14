Sırbistan, 3 Kosova polisini gözaltına aldı, Kosova ise memurlarının kaçırıldığını iddia etti

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan Polisi Terörle Mücadele Özel Birliklerince Kosova polisi olduğu belirtilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin silahlı olduğu, yanlarında harita ve yön bulma araçları bulunduğu aktarılan açıklamada, "Sırbistan polisinin etkili operasyonu neticesinde, Sırbistan'a giren ve bulunan deliller ışığında eylem planında olan Kosova polisinin, Sırbistan'ı istikrarsızlaştırmak ve çatışmayı tetiklemeyi amaçladığı ortadadır. Tüm bu parametreler, terör eylemini temsil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kosova'dan "polislerin kaçırıldığı" iddiası

Yaşananlar üzerine Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaçırılma olayı, Kosova'nın kuzeyindeki Tresave/Bare bölgesinde yaşandı ve Kosova topraklarının 300 metre içerisinde gerçekleşti. Polislerin, dün organize suç ve kaçakçılık liderlerinden birini temsil eden kötü şöhretli Milun Milenkovic'in gözaltına alınmasının intikamını almak için açıkça Sırp ordusu tarafından kaçırıldığından şüpheleniyoruz."

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Sırbistan'ın, Kosova toprağına girdiğini savunarak, "Sırbistan, hiçbir anlaşma ve uluslararası norma uymayarak Kosova'nın 3 polis memurunu kaçırdı. Polis memurlarımız, Kosova topraklarının derinliklerinde, statik bir kontrol noktasında konuşlanmış ve olağan görevlerini yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

Sırbistan'ın "kötülüğün bekçisi" olduğunu savunan Sveçla, "Suçlular ve teröristler karşısında geri adım atmıyoruz. Sırbistan, bir kez daha gerçek yüzünü, otokratik ve saldırgan bir devlet olduğunu gösteriyor" dedi.

Sveçla, uluslararası kurumların, Sırbistan üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunarak, "Sırbistan'ın bu tür canice davranışları, ülkedeki egemenliği güçlendirme yolculuğumuzda bizi durdurmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kosova polisi, dün, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırp lider Vucic, Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.