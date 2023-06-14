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Dünya
TRT Haber 14.06.2023 21:02

Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Fed politika faizini sabit tuttu

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