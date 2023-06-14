Hindistan'daki internet kesintileri, yoksulların hayatını daha da zorlaştırıyor

The Wire'ın haberine göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve İnternet Özgürlüğü Vakfının (ITT) hazırladığı raporda, Hindistan'ın uyguladığı "sebepsiz ve denetimsiz" internet kesintilerinin "Dijital Hindistan" projesiyle yaşam kalitesinin yükseltilmeye çalışıldığı yoksul ve düşük sosyo-ekonomik statüye sahip gruplara zarar verdiği belirtildi.

HRW ve ITT'nin "İnternet Yoksa İş Yok, Maaş Yok, Yiyecek Yok" adını taşıyan ortak raporunda, "dünya internet kapatma başkenti" rekorunu elinde tutan Hindistan'daki internet kesintilerini incelendi.

Söz konusu uygulamanın, Hindistan'ın uluslararası yasal yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtilen raporda, Manipur eyaletinde halen uygulanan süresiz internet yasağının bir kez daha uzatıldığı ve internetin 42 gündür kesik olduğu kaydedildi.

İnternet kesintileri en fazla hassas grupları etkiliyor

Raporda, "Dijital Hindistan" projesiyle sübvanse edilmiş tahıllara, kırsal istihdam planlarına ve kırsal alanlarda e-yönetim desteğine erişim için internetin gerekli olması nedeniyle söz konusu kesintilerin, Hindistan'ın yoksul ve düşük sosyo-ekonomik gruplar üzerindeki etkisi ele alındı.

İsmi belirtilmeyen Rajastanlı günlük ücretli işçi olan bir kadının, "İnternet kapatıldığında, iş yapamıyorum, maaş alamıyorum, hesabımdan para çekemiyorum ve hatta yiyecek istihkakım bile kesiliyor." ifadelerine yer verilen raporda, Hindistan'da devlet ve yasalarla desteklenen "keyfi" internet kesintilerinin insanların gıda, çalışma, eğitim ve sağlık haklarını etkilediği belirtildi.

Rapordaki bir başka örnekte, Rajastan eyaletinde bir tayın dükkanı (karne ile düşük gelirlilere gıda ürünü satan dükkan) işleten R.K.'nin, internet kesintisinin, biyometrik bir veri tabanı sistemi olan "Aadhaar" ile bağlantı gerektirmesi nedeniyle hak sahiplerinin tayınlarını almasını imkansız hale getirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Kırsal kesimdeki hanelere, asgari ücretle 100 günlük istihdam garantisi veren bir hükümet planı olan Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garanti Programının da kesintilerden etkilendiği aktarılan raporda, çalışanların sisteme internetten günlük kayıt yapması gerektiği ve ödemelerin çevrim içi yapılması nedeniyle kırsalda yaşayan birçok hak sahibinin mağdur edildiği kaydedildi.

Raporda, Hindistan'da 2023'te sayıları 7,7 milyon olan ve 2030'da 23,5 milyona ulaşacağı tahmin edilen düşük gelirli sözleşmeli çalışanların da internet kesintilerinden en çok etkilenenler arasında olduğunun altı çizildi.

Kesintilerden eğitim ve sağlık hizmetleri de etkileniyor

Hindistan anayasasındaki özel statüsünün kaldırılmasının ardından Keşmir'de de uygulanan 550 günlük internet kesintisinin etkilerine de yer verilen raporda, uzun dönemli kapatmalardan, eyaletin eğitim ve sağlık sektörlerinin en çok etkilenen alanlar olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Cammu ve Keşmir'de bulunan Özel Okul Derneği Başkanı G.N., HRW ve IFF'ye verdiği demeçte, "İnternet kesintileri nedeniyle Keşmir'de bütün bir nesli eğitim açısından kaybettik. Eğitimdeki kayıp o kadar fazla ki, okula dönen çocuklar için bile bu kaybı aşmak çok zor" açıklamasında bulundu.

Raporda, COVID-19 karantinası döneminde Keşmir'de internet erişiminin 2G ile sınırlı olduğu, öğrencilerin çevrim içi derslere, mezunların da konferansa katılmaları için çok yavaş olduğu vurgulandı.

Bölgede çalışan bir devlet doktoru, HRW'ye yaptığı açıklamada, "İtfaiyeye, ambulansa, polise ulaşamıyorduk. Tam bir kaos vardı. Dergilere veya kütüphanelere erişimimiz yoktu. Doktorlar olarak sürekli bilgilerimizi tazelemek zorundayız ancak bunu yapamadık" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, Keşmirliler internet kesintisi sebebiyle bankacılık ve online alışverişten mahrum kaldığı ve dış dünya ile ticari açıdan iletişim kuramadığı kaydedildi.