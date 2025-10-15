Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 15:51

Amazon, İsrail anlaşmasını eleştiren çalışanını işten çıkardı

Amazon, şirketin İsrail’le yaptığı 1,2 milyar dolarlık anlaşmayı kamuoyu önünde eleştiren yazılım mühendisi Ahmed Şahrur’u işten çıkardığını doğruladı.

Amazon, İsrail anlaşmasını eleştiren çalışanını işten çıkardı

Seattle’daki Whole Foods biriminde görev yapan Şahrur, eylül ayında Amazon’un Project Nimbus adlı proje kapsamında İsrail hükümetine bulut ve yapay zekâ altyapısı sağlamasına tepki göstermişti.

Şahrur, Amazon’un merkez binası önünde protestolara katılmış ve el ilanları dağıtmıştı.

Amazon insan kaynakları biriminden gönderilen e-postada, “işten çıkarılma sürecine ilişkin detaylı bilgiler ve son maaş ödemesi size iletilecektir” denilerek, Şahrur’un şirkete katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Şirketten “politika ihlali” savunması

Amazon, Şahrur’un şirket kaynaklarını “İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili iş dışı mesajlar” paylaşmak için kullanarak iç politika ihlali yaptığını savundu.

Şirket sözcüsü Brad Glasser, “Her türlü ayrımcılık, taciz veya tehdit içeren davranışlara karşı sıfır toleransımız var. Bu tür durumlarda gerekli adımları atarız” dedi.

“Filistinli sesleri susturma girişimi”

Beş haftalık uzaklaştırmanın ardından görevine son verilen Şahrur, işten çıkarılmasını “Amazon içindeki Filistinli sesleri susturmaya yönelik açık bir misilleme” olarak niteledi. CNBC’ye konuşan çalışan grubu, Şahrur’un Project Nimbus anlaşmasını “Gazze’deki soykırıma ortaklık” olarak gördüğünü aktardı.

Teknoloji devlerinde artan tepkiler

Şahrur’un işten çıkarılması, teknoloji sektöründe hükümetlerle yapılan tartışmalı anlaşmalara karşı çalışan tepkilerinin arttığı bir döneme denk geldi.

Microsoft’ta bir mühendis benzer gerekçelerle istifa ederken, Google da Project Nimbus protestolarına katılan onlarca çalışanını işten çıkarmıştı.

Eleştirmenler, Amazon ve Google’ın ortak yürüttüğü bu projenin İsrail ordusuna askeri kapasite sağlayabileceğini savunuyor. Şirketler ise hizmetlerinin yalnızca ticari ve kamu bilişim ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor.

