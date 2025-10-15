Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 15:35

Gazze'de can kaybı 67 bin 938’e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 25 artarak 67 bin 938’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 67 bin 938’e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 16’sı enkaz altından çıkartılan 25 ölü ve 35 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 938'e, yaralıların sayısının 170 bin 169'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da Putin ile bir araya geldi
