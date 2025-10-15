Almanya, Polonya'da Eurofighter uçakları konuşlandıracak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuştu.

Bakan Pistorius, "Şu ana kadar birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya'nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter uçağıyla Polonya'nın Marburg kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.

Almanya'nın göndereceği uçaklar, doğu kanadını korumak için NATO'nun "Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi)" operasyonu kapsamında görev yapacak.

"Eastern Sentry" operasyonu, eylül ayında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak başlatılmıştı.

Polonya'daki yeni görev aralık ayında başlayacak ve Mart 2026'ya kadar sürecek.

Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Çekya ve Danimarka da "Eastern Sentry" operasyonuna katılıyor.

Almanya daha önce de Rostock-Laage hava üssünden Polonya'daki koruma uçuşlarına katılan dört adet Eurofighter savaş uçağı sağlıyordu.