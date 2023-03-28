Adını vermek istemeyen adam, keşfi Avustralya'nın Victoria bölgesindeki altın yataklarında yaptı.

Örneği, satın alan Darren Kamp, bunun 43 yıllık kariyerinde gördüğü en büyük örnek olduğunu söyledi.

Altın kaşifinin bulduğu kaya parçasının yaklaşık 2,6 kilogram altın içerdiği açıklandı.

Bunun gibi keşifler nadir olsa da, Avustralya'nın dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip olduğu tahmin ediliyor ve dünyanın en büyük külçelerinin çoğu Avustralya'da bulundu.