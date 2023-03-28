ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrindeki bir okula pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, Tennessee eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Andy Ogles'in 2021 yılında aile üyeleriyle verdiği silahlı Noel pozu, sosyal medyada paylaşılarak eleştirildi.

THIS is last year's Christmas card from Tennessee Rep. Andy Ogles, a Republican who represents the district that Covenant School is in in Nashville. #tnleg pic.twitter.com/IpkLzZs5m5 — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 27, 2023

Ogles'in paylaşımının silahlı şiddeti teşvik ettiğine dair yorumlar yapıldı.

Andy Ogles, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ailem ve ben, Nashville'deki Covenant Okulu'nda yaşanan trajedi nedeniyle mahvolduk." ifadesini kullanmış, durumu yakından takip ettiğini belirtmişti.