ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrindeki bir okula pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, Tennessee eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Andy Ogles'in 2021 yılında aile üyeleriyle verdiği silahlı Noel pozu, sosyal medyada paylaşılarak eleştirildi.

THIS is last year's Christmas card from Tennessee Rep. Andy Ogles, a Republican who represents the district that Covenant School is in in Nashville. #tnleg pic.twitter.com/IpkLzZs5m5