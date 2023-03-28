Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kongolu madenciler göçükten böyle çıkarıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çöken bir altın madeninden işçilerin kurtarıldığı anlara dair görüntüler viral oldu.
Ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde yağışların ardından çöken madende işçiler mahsur kaldı.
Bir madenci, elleriyle toprağı tahliye ederek mahsur kalan madencileri kurtardı. Olay yerinden 9 kişi sağ çıkarıldı.
O esnada etraftaki madencilerin sevinci de video kaydına yansıdı.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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