Almanya'nın Karlsruhe kentindeki federal savcılık delil toplamaya başlamak için yapısal soruşturma açtı.

Adalet Bakanı Marco Buschmann Passauer "Savaş suçlarına ilişkin tüm kanıtları toplayıp güvence altına alacağız" dedi.

Buschmann, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "hiçbir şeyle haklı çıkarılamayacak ciddi bir uluslararası hukuk ihlali" olduğunu ve uluslararası ceza hukukunun olası ihlallerinin tutarlı bir şekilde kovuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yapısal soruşturma

Yapısal bir soruşturma belirli şüphelileri hedef almıyor, ancak şüpheli suçların kanıtlarını toplamayı ve bunların arkasındaki emir-komuta zinciri gibi yapıları belirlemeyi amaçlar.

Kanıtlar daha sonra bireysel şüphelilere karşı gelecekteki ceza davalarında kullanılabilir.

Haftalık Der Spiegel gazetesi, Alman savcıların Rusya'nın misket bombası kullandığına ilişkin raporların yanı sıra hedef alınan yerleşim bölgelerinin görüntüleri , bir gaz boru hattına, bir nükleer atık çöplüğüne ve bir elektrik santraline yönelik saldırılarla harekete geçtiğini bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı geçen hafta, Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.