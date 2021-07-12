Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'dan PKK'ya geçit yok
Almanya'da polis, terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi. Köln polisi tarafından yapılan açıklamada, "yasaklı bir örgütün yöneticilerinin bir araya gelmesine müsaade edilmeyecek" denildi.
Almanya'da Köln polisi hafta sonu yapılması planlanan terör örgütü yandaşlarının toplantısına geçit vermedi.
Köln Emniyet Teşkilatı, derneğin Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı bulunmasını gerekçe gösterdi.
Açıklamada yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin faaliyet yasağı olduğunun altı çizildi.
PKK ile bağlı olan dernek toplanamadı
Buna rağmen toplantı yapma girişimi durumunda kapsamlı operasyon için hazır olunacağı da belirtildi.
Polisin kararlı tutumu sonrası söz konusu toplantı yapılmadı. Terör örgütü PKK Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.
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