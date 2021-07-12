Almanya'da Köln polisi hafta sonu yapılması planlanan terör örgütü yandaşlarının toplantısına geçit vermedi.

Köln Emniyet Teşkilatı, derneğin Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı bulunmasını gerekçe gösterdi.

Açıklamada yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin faaliyet yasağı olduğunun altı çizildi.

PKK ile bağlı olan dernek toplanamadı

Buna rağmen toplantı yapma girişimi durumunda kapsamlı operasyon için hazır olunacağı da belirtildi.

Polisin kararlı tutumu sonrası söz konusu toplantı yapılmadı. Terör örgütü PKK Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.