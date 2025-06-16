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Dünya
AA 16.06.2025 12:30

Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı

Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'a giden Lufthansa Hava Yolu şirketine ait uçağın, yapılan bomba ihbarı üzerine Frankfurt Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi.

Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı

Polis tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Frankfurt'tan havalanıp Hindistan'ın Haydarabad şehrine uçan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın, bomba ihbarı nedeniyle Frankfurt Havalimanı'na geri dönerek yerel saatle 18.30'da sorunsuz şekilde indiği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, yolcuların geceyi havalimanında geçirdiği kaydedilirken, bugün Hindistan'a yeni bir uçuşun planlandığı ifade edildi.

Yaklaşık 200 yolcunun vizesiz olarak transit alanda kalmaları nedeniyle havalimanının transit alanında kamp yatakları kurulduğu ve yolculara yiyecek ile içecek sağlandığı aktarıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde de Lufthansa Hava Yolu şirketine ait uçağın yaklaşık 2 saat havada kaldığı ve bomba ihbarı üzerine Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndüğü ifade edildi.

Flightradar24'teki belgelere dayandırılan haberlerde, uçağın, Karadeniz kıyısına yakın bir yerde U dönüşü yaptığı ve Frankfurt'a geri döndüğü bildirildi.

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