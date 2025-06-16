Trump'tan ABD'de tansiyonu yükseltecek yeni talep

Truth Social adlı sosyal medya platformunda paylaşım yapan Trump, federal kurumlara “tarihteki en büyük toplu sınır dışı etme operasyonunu gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları” çağrısında bulundu. Los Angeles, Chicago ve New York, hedef alınan şehirler arasında öne çıktı.

Bu kentler, 6 Haziran’dan bu yana belgelenmemiş göçmenlere yönelik baskınlara karşı büyük çaplı protestolara sahne oluyor.

Trump, protestolara karşı verdiği tepki — özellikle de gösterileri bastırmak için orduyu devreye sokması — nedeniyle hem hukuki zorluklarla hem de kamuoyunun eleştirileriyle karşı karşıya.

"Şimdi gidin ve bu işi bitirin"

Başkan Trump, “bu çabayı desteklemek için tüm yönetim kaynaklarının seferber edilmesi” yönünde talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca, “ABD’nin iç huzurunu bozan kimsenin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini” vurguladı.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gibi federal kurumlara hitaben, “Koşulsuz desteğim sizinle. Şimdi gidin ve bu işi bitirin!” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, ülke genelindeki protestoların yeni bir dalga hâlini aldığı 14 Haziran’dan bir gün sonra geldi. “No Kings” (Kral Yok) hareketi, Los Angeles’tan New York’a kadar pek çok şehirde sokağa çıktı. Eylemler, ABD ordusunun 250. kuruluş yılı onuruna Washington DC’de düzenlenen askeri geçit töreniyle aynı gün gerçekleşti. Söz konusu gün aynı zamanda Trump’ın 79. doğum günüydü.

Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde düzenlenen “No Kings” yürüyüşünde ise bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Trump, sınır dışı operasyonlarının özellikle “sığınak şehirler”e yoğunlaştırılması talimatını da verdi. Bu şehirler, federal göçmenlik makamlarıyla işbirliğini sınırlıyor ve protestolar sırasında eyalet ile federal otoriteler arasında gerginliğe neden oldu.

Yetkililer, bu şehirlerin yasalar çerçevesindeki haklarını kullanarak belgelenmemiş göçmenleri koruduklarını savunuyor.

Trump’ın bu talimatı, seçim kampanyasında verdiği “Amerika tarihindeki en büyük suçlu sınır dışı etme programı” sözünü hayata geçirme adımı olarak görülüyor. 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte bu politika kamuoyu yoklamalarında geniş destek bulmuştu. Ancak programın uygulanmasıyla birlikte protestoların da arttığı gözleniyor.

Reuters haber ajansına göre bu yeni emir, Trump yönetiminin bir gün önce otel, restoran, çiftlik ve et işleme tesislerine yönelik baskınlara ara verilmesi yönünde göçmenlik makamlarına talimat verdiği bir döneme denk geldi.