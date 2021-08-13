Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Almanya'dan aşısız yolculara "karantina" şartı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya; Türkiye, İsrail ve ABD'den gelen aşısız yolculara karantina şartı getiriyor. Aşı olmayan Türk yolculara karantina zorunluluğu 17 Ağustos'ta başlayacak.
Almanya, Türkiye, ABD ve İsrail'den gelen aşısız yolcuların en az beş gün karantinaya alınacağını açıkladı.
Bu ülkelerden Almanya'ya giden yolcuların, hastalığı geçirdiğine veya aşı olduğuna ilişkin belgesi olması durumunda karantina tedbiri uygulanmayacak.
Almanya'ya bu ülkelerden girenler, aşı olduklarına veya COVID-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinada kalacak.
Aşı olmayan Türk yolculara karantina zorunluluğu 17 Ağustos'ta başlayacak.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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