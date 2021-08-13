Almanya, Türkiye, ABD ve İsrail'den gelen aşısız yolcuların en az beş gün karantinaya alınacağını açıkladı.

Bu ülkelerden Almanya'ya giden yolcuların, hastalığı geçirdiğine veya aşı olduğuna ilişkin belgesi olması durumunda karantina tedbiri uygulanmayacak.

Almanya'ya bu ülkelerden girenler, aşı olduklarına veya COVID-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinada kalacak.

Aşı olmayan Türk yolculara karantina zorunluluğu 17 Ağustos'ta başlayacak.