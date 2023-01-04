Gomis, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Prensip olarak şahsen Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün iade edilmesinden yanayım. Ancak buna başkaları karar verecektir." dedi.

Kültürel varlıkların iadesi söz konusu olduğunda, bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Gomis, "Ayrımcılık karşıtı bir bakış açısıyla şunu söylemek zorundayız; dünyanın diğer bölgelerinden gelen tüm kültürel varlıklar bize ait değil. Onlar burada gayrı meşru şekilde bulunuyorlar. İkinci adımda, bunların nasıl iade edilebileceğini görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

1870'li yıllarda Alman mühendis Carl Humann tarafından o dönem Osmanlı topraklarından Prusya'ya getirilen Bergama Sunağı Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.

Nefertiti büstü ise Berlin'e Mısır'dan getirilmişti.