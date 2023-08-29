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Dünya
AA 29.08.2023 16:17

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın beşte biri sağ popülist görüşe sahip

Almanya'da yapılan bir araştırma, Almanların beşte birinin sağ popülist görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın beşte biri sağ popülist görüşe sahip

Hohenheim Üniversitesinin araştırmasına göre, ankete katılan her dört kişiden biri siyasetin "gizli güçler" tarafından kontrol edildiğini, beş kişiden biri ise kitle iletişim araçlarının "sistematik olarak yalan söylediğini" düşünüyor.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan iletişim bilimci Frank Brettschneider, araştırmaya katılanların yaklaşık beşte birinin sağ popülist dünya görüşüne sahip olduğunu söyledi.

Katılımcıların görüşlerini detaylandıran Brettschneider, araştırmaya katılanların yüzde 16'sının ülkenin artık “demokrasiden çok diktatörlüğe” benzediği görüşüne katıldığını ifade etti.

4 bin 24 kişiyle yapılan araştırma ayrıca, federal hükümete güvenin 2022-2023 yıllarında diğer kurumlara oranla daha çok düştüğünü de ortaya koydu.

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