Az Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2023 15:51

Almanya’da Rusya'ya insansız hava aracı parçaları satmakla suçlanan kişi tutuklandı

Almanya’da askeri teçhizatta kullanılan elektronik parçaları Rusya'ya sattığı iddia edilen Alman-Rus vatandaşı Waldemar W. tutuklandı.

Almanya’da Rusya'ya insansız hava aracı parçaları satmakla suçlanan kişi tutuklandı

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Waldemar W’nin Almanya'nın batısındaki şirketi aracılığıyla Ocak 2020-Mart 2023 döneminde 26 kez Rusya'da askeri teçhizat ve aksesuar üreten bir şirkete toplam 715 bin avro değerinde parça sattığı belirtildi.

Açıklamada, Waldemar W'nin uluslararası elektronik parçaların ticaretine yönelik iki şirketin genel müdürü olduğu ve sattığı parçaların, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da uçurduğu "Orlan 10" insansız hava aracında kullanıldığı aktarıldı.

Ambargoyu delmek için Waldemar W’nin elektronik parçaları önce yurt dışından Almanya'ya ithal ettiği kaydedilen açıklamada, ardından da bu parçaları Rusya'da bulunan iki paravan şirkete aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra paravan şirketlerin, parçaları Rus askeri teçhizat üreticisine gönderdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Waldemar W’nin yurt dışındaki hayali alıcıların yardımıyla malları Dubai ve Litvanya gibi başka ülkeler üzerinden göndermeye başladığı iddia edildi.

Söz konusu elektronik parçaların, Avrupa Birliği'nin 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında bulunuyordu.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Oslo ile Moskova arasında geyik gerilimi: 40 ren geyiği itlaf edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Sıra bekleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı
16:40
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
16:31
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki
16:32
Uşak'ta trafik kazası: 1'i bebek, 3 yaralı
16:29
Deprem bölgesinde 177 bin 316 konutun yapımı sürüyor
16:29
Adanalı öğrenciler dron projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak
TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi yaptı
TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi yaptı
FOTO FOKUS
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ