Almanya'da Türkçe konser: Türk korosu eserleri 9 dilde seslendirdi

Aynur Cronouer, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ṣan bölümünden mezun.

33 yıldır Almanya'nın Köln kentinde yaṣayan Cronouer Türk kültürūnü Almanlara tanıtıyor.

6 yıl önce kurduğu koroyla tarihi Domm katedrali meydanında bir konser verdi. Cronouer yönetiminde koro, Türkçe ṣarkıları; Almanca, İngilizce, Arapça, Japonca, Yunanca, Rusça, İspanyolca, ve İtalyanca olmak üzere toplam 9 dilde seslendirdi.

Aynur Cronouer, "Türklerin Almanya için bir zenginlik olduğunu" dile getirdi:

"Biz Almanya'nın artık ayrılmaz bir parçasıyız. Ve biz bunu müzik aracılığı ile almanlara iletmek istiyoruz. Tabiki Almanya'nın, almanya kültürününde, kültürümüzle zenginleṣmesini sağlıyoruz. Almanya'nın ayrılmaz bir rengiyiz biz."

"Bizim anadilimiz Türkçeyi altını çize çize duyurmak en önemli amacımız"

Cronouer hedeflerinin "Türkçeyi ṣarkılar eṣliğinde Almanlara tanıtmak olduğunu" söyledi.

"Bizim amacımız, buradaki varlığımızı göstermek. Bizim anadilimiz Türkçeyi altını çize çize duyurmak en önemli amacımız."

Aynur Cronouer, korosuyla birlikte seslendirdiği Türkçe eserlerle Almanları mest etti.

Alman bir kişi "Bugün ilk kez Türk müziğini dinledim ve etkilendim, hemen aṣık oldum. Bu etkinlik çok güzel, farklı kültürler arasında bir köprü. Bundan sonra mutlaka aktif olarak Türk mūziğini dinlemeye devam edeceğim." dedi.

Konserde ilk kez, Türkçe iṣaret diliyle bir ṣarkıda duyma engeliler için seslendirildi.

Konserde eski İstanbul ṣarkılarının rüzgarı esti.

Türk korosunun sunduğu müzik ziyafetini Almanlar büyük ilgiyle izledi.

Haber: Bülent Dönmez