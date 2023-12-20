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Dünya
AA 20.12.2023 14:50

İsrail'e gelen turist sayısı, kasım ayında yaklaşık yüzde 90 azaldı

İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının ciddi oranda azalmasıyla, turizm sektöründe "daralma" görülüyor.

İsrail'e gelen turist sayısı, kasım ayında yaklaşık yüzde 90 azaldı
[Fotograf: AA]

İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan sınırında Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmaları ve Batı Şeria'da şiddetin dozunu artırması, turistlerin ülkeden uzak durmasını beraberinde getiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı ekim ayından itibaren, turizm sektörü keskin bir düşüş yaşadı.

Saldırıların ilk günlerinde İsrail'e gidiş-geliş uçuşlarında sorunlar başlarken, 7 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında aynı istikametlerdeki uçuşların yüzde 40'ından fazlası iptal edildi.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı ekim ayında, ülkede turizm hareketliliği de geçen yıla oranla, yüzde 76 azaldı.

İsrail İstatistik Bürosunun aylık raporuna göre ekim ayında İsrail'i yaklaşık 89 bin 700 turist ziyaret etti. Bu ziyaretlerin büyük kısmı da ekim ayının ilk haftasında, saldırılar başlamadan önce gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında ise İsrail'e 370 bin turist gelmişti.

Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre ise İsrail'i ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın kasım ayında da yaklaşık 370 bin iken, bu yılın aynı ayında ise sadece 38 bin kişi oldu.

Bakanlık bu yıl, pandemi döneminin ardından, küresel çapta iyileşmeyle birlikte turist sayısında yakın dönemin rekorunu kırmayı hedeflerken, rakamların bunun çok gerisinde kaldığı görüldü.

4 milyon turist hedefi zora girdi

Bu yıl kasım ayına kadar ülkeyi yaklaşık 3 milyon turist ziyaret ederken, kasım ayında turist sayısının 38 binde kalmasıyla İsrailli yetkililer, "4 milyon hedefinin" zora girdiğini dile getirdi.

Turizm Bakanlığı Sözcüsü Anat Shihor-Aronson, ABD merkezli JNS'nin (Yahudi Haber Sendikası) internet sitesinde, "4 milyon sayısına ulaşıyorduk, ancak savaş başladı ve her şey durdu." ifadeleri aktarıldı.

"Artık savaştan sonrasına hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Shihor-Aronson, saldırıların bitişiyle ilgili bir şey söylemedi.

Oteller turistlerle değil, tahliye edilenlerle dolu

Turist sayısının ciddi biçimde azaldığı İsrail'deki otellerde, 7 Ekim'den bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde tahliye edilen İsrailliler kalıyor.

İsrail'in ülkenin güneyinde Gazze'de ve kuzeyinde Lübnan sınırında sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 200 bin kişi tahliye edilirken, bunlardan 130 bini İsrail hükümetinin kararıyla yerini değiştirdi.

Hükümetin kararıyla tahliye edilenlerden 80 bin kişi otellerde konaklarken, diğerleri "konaklama ödeneğiyle" farklı yerlerde kalıyor.

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