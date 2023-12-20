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Dünya
AA 20.12.2023 15:03

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Aynun beldesi girişinde 28 yaşındaki Basil Vecih el-Muhtesib'in aracına ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastaneye nakledilmesi askerler tarafından engellenen Muhtesib hayatını kaybetti.

Böylece 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 303'e ulaştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattıkları 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

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