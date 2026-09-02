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Dünya
AA 02.09.2026 10:05

Almanya'da trafolara sabotaj şüphesi

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki bir trafo merkezinde patlayıcı düzenek bulunmasının ardından, Köln yakınlarındaki Bergheim'de yaşanan trafo arızası da sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor.

Almanya'da trafolara sabotaj şüphesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre polis, her iki olayın da teknik bir arızadan kaynaklanmadığını ve kasıtlı bir eylem olabileceğini değerlendiriyor.

Brandenburg eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın mevcut durumuna göre teknik bir arızadan ziyade kasıtlı bir eylemden, yani bir suç eyleminden söz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trafo merkezinin işletmecisi enerji şirketi Amprion, olayın ardından RWE Power’a ait bazı tesislerde arızalar yaşandığını ancak genel elektrik arzının hiçbir aşamada etkilenmediğini ve elektrik sisteminin istikrarının korunduğunu açıkladı.

Brandenburg eyaletinde bulunan Jaenschwalde kömür santrali yakınlarında önceki gün kimliği belirsiz kişilerin yüksek gerilim hatlarında kısa devre oluşturmaya çalıştığı, iki girişimin de başarılı olduğu bildirilmişti.

Brandenburg polisi olayla ilgili sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Yetkililer, Bergheim’daki olay ile Brandenburg’daki sabotaj girişimleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

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