Kaiserslautern Emniyeti'nin açıklamasına göre, Mayweilerhof ile Ulmet arasındaki kara yolunda saat 04.20 sıralarında trafik kontrolü yapan birisi kadın iki polis memuru, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için bölge halkına iş birliği çağrısı yapıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.