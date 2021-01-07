Tagesspiegel gazetesinin Alman güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2020'de ülkedeki aşırı sağcıların sayısı, bir önceki yıla 1200 artarak 33 bin 300’e ulaştı.

Şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı da 2019'a göre 300 artarak, 13 bin 300’e yükseldi.

Aşırı sağcılar tarafından 2020’nin ocak-kasım döneminde 19 bin 703 suç işlendi, bunların 902’si şiddet eylemi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde aşı sağcı şiddet eylemi sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 283 kişi yaralandı.

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu "Reichsbürger" örgütü yandaşlarının sayısı da 1000 kişi artarak 20 bine ulaştı.

Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımayan "Reichsbürger" örgütü taraftarları özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde yer aldı.

Haberde, güvenlik birimlerinin bu sayılara ekleme yapabileceği için buradaki rakamların kesin olmadığı ve sayıların artabileceğine işaret edildi.

Alman hükümeti aşırı sağcılarla ilgili nihai sayıları mart ayından sonra açıklıyor.